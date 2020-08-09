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تسجِّل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 وفاة

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مصر تسجِّل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 وفاة تسجِّل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 وفاة
ارتفاع حالات الشفاء إلى 51672 وخروجهم من المستشفيات

مصر تسجِّل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس السبت خروج 1119 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 51672 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 95314 حالة، من ضمنهم 51672 حالة تم شفاؤها، و4992 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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