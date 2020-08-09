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بحضور جاوز الألف.. اختتام اجتماع ومعرض طب العيون السعودي 2020

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اشتمل على 38 جلسة و112 ورقة علمية و10 دورات تدريبية و6 ورش عمل

بحضور جاوز الألف.. اختتام اجتماع ومعرض طب العيون السعودي 2020

اختتم اجتماع طب العيون السعودي الافتراضي جلساته العلمية التي استمرت ثلاثة أيام من 16-18 ذي الحجة 1441هـ، الموافق 6-8 أغسطس 2020م، ونظمته الجمعية لطب العيون ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتعاون مع قسم العيون بكلية الطب بجامعة الملك سعود. وتأتي هذه الجهود العلمية ضمن رؤية السعودية 2030م.

واستعرض الاجتماع المستجدات بتخصصات طب وجراحة العيون كافة، واشتمل على 38 جلسة علمية، و112 ورقة علمية، و10 دورات تدريبية، و6 ورش عمل، و26 ملصقًا علميًّا، و6 عروض ، بمشاركة 13 متحدثًا من أساتذة طب العيون الدوليين، و60 متحدثًا من داخل السعودية. كما صاحبه المعرض الدولي الافتراضي لأجهزة ومعدات طب العيون والبصريات.

كما سجَّل في هذا الاجتماع أكثر من 1000 من أطباء وطبيبات العيون وأخصائيي وأخصائيات البصريات والمهتمين بطب وجراحة العيون.

وقد تم خلال الاجتماع تكريم عدد من أطباء العيون والبصريات المتميزين، والشركات الطبية التي شاركت في المعرض الطبي.

وخُتم الاجتماع بمحاضرة الملك خالد التذكارية، وألقاها الأستاذ الدكتور روبرت ماكلارين، وهو أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة أكسفورد (استشاري)، زميل جراح زجاجي في كلية ميرتون، (المملكة المتحدة).

وتُلقى هذه المحاضرة التذكارية سنويًّا تخليدًا لذكرى الملك خالد -رحمه الله- الذي أمر ببناء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في عام ١٩٧٩م.

بحضور جاوز الألف.. اختتام اجتماع ومعرض طب العيون السعودي 2020

الجمعية السعودية لطب العيون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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