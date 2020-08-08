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النيابة العامة توجِّه بالقبض على شخص ظهر بمقطع يدعو للتحريض المذهبي والشحن الطائفي

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النيابة العامة توجِّه بالقبض على شخص ظهر بمقطع فيديو يدعو للتحريض المذهبي والشحن الطائفي النيابة العامة توجِّه بالقبض على شخص ظهر بمقطع يدعو للتحريض المذهبي والشحن الطائفي

النيابة العامة توجِّه بالقبض على شخص ظهر بمقطع فيديو يدعو للتحريض المذهبي والشحن الطائفي

صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناء على ما تم رفعه من قِبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع متداوَل، يُظهر قيام أحد الأشخاص بالتحريض المذهبي والشحن الطائفي، وإثارة التعصب الديني، ونشر روح الكراهية والعداء بين أفراد المجتمع، فقد وجَّهت النيابة العامة بالقبض على المذكور استنادًا إلى ما تقتضيه المصلحة العامة، وعملاً بالمادتين (الـ١٥، والـ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة التحقيق معه بعد التأكد من أنه المعني بالإجراء.

وأهاب المصدر بالمواطنين والمقيمين إلى التحلي بروح الوسطية والمواطنة والتسامح والإخاء والشراكة المجتمعية في سلوكياتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل الإعلامية.

وحذر المصدر من ممارسة السلوكيات الخارجة عن الثوابت الوطنية، والمثيرة للفتنة بين أفراد المجتمع الواحد، ومن نشر الأفكار المنحرفة والداعية إلى الكراهية أو التمييز والتحريض.. مشددًا على أن النيابة العامة لن تألو جهدًا في ملاحقة العابثين والخارجين على القانون، ومذكرًا بأن جهات الرصد في النيابة العامة تتابع وتراقب كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية واللحمة المجتمعية والسلم الاجتماعي.النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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