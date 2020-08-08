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قتيل في صفوف قوات الأمن باشتباكات مع المحتجين وسط بيروت

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قتيل في صفوف قوات الأمن باشتباكات مع المحتجين وسط بيروت قتيل في صفوف قوات الأمن باشتباكات مع المحتجين وسط بيروت

جي بي سي نيوز :- أكدت قوى الأمن الداخلي في لبنان مقتل أحد عناصرها جراء اشتباكات مع المحتجين المعارضين وسط العاصمة بيروت اليوم السبت.

وذكرت قوى الأمن الداخلي على حسابها الرسمي في "تويتر" أن عنصر الأمن القتيل لقي مصرعه جراء اعتداء "عدد من القتلة المشاغبين" عليه، وذلك خلال قيامه بـ"عملية حفظ أمن ونظام أثناء مساعدة محتجزين داخل فندق "لو غراي".

في غضون ذلك، أفاد الصليب الأحمر اللبناني على حسابه في "تويتر" بارتفاع حصيلة المصابين على خلفية الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين وسط العاصمة اليوم إلى 172 شخصا، موضحا أن 55 جريحا نقلوا إلى مستشفيات محلية وتم إسعاف 117 آخرين في المكان.

واندلعت مظاهرات معارضة واسعة النطاق ترافقها أعمال شغب واشتباكات عنيفة مع قوى الأمن وسط بيروت على خلفية الانفجار المدمر الذي هز الثلاثاء الماضي مرفأ العاصمة.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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