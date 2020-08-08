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أمانة عسير تختبر تقنيات "الكنس الآلي" تمهيدًا لاعتمادها

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الحميدي: أعمال وجهود النظافة تسير وفق استراتيجية ممنهجة

أمانة عسير تختبر تقنيات

بدأت أمانة منطقة عسير في إدخال الكنس الآلي ضمن جهودها في أعمال النظافة؛ إذ تمت تجربتها في مواقع عدة بمدينة أبها للتأكد من فاعليتها تمهيدًا لاعتمادها.

وأوضح أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، أن أمانة منطقة عسير تولي اهتمامًا كبيرًا وعناية خاصة لنظافة مدينة أبها خدمة لسكانها. مبينًا أن الأمانة بدأت فعليًّا في إدخال الكنس الآلي في مواقع عدة بمدينة أبها تمهيدًا لاعتمادها ضمن الآليات الحديثة لأسطولها بعد التأكد من جدواها. مشيرًا إلى أن أعمال النظافة وجهودها تسير وفق استراتيجية ممنهجة، وضمن خطة عمل متكاملة، وضعتها الأمانة مسبقًا.

أمانة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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