الصليب الأحمر اللبناني: نقل 63 جريحاً إلى المستشفيات في بيروت ومعالجة 175 آخرين

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جي بي سي نيوز :- قالت مؤسسة الصليب الأحمر اللبناني إنها نقلت 63 جريحاً سقطوا خلال المواجهات في بيروت اليوم، السبت، إلى المستشفيات في العاصمة، بينما عالجت 175 آخرين في ساحات التظاهر.

ويتظاهر اللبنانيون بعد أربعة أيام على الانفجار الضخم الذي هزّ بيروت وأدى إلى مقتل 158 شخصاً في حصيلة قد لا تكون نهائية، إضافة إلى جرح نحو 6000 وتشريد 300 ألف.

وشهدت ساحة الشهداء ومنطقة الوسط التجاري حيث مقرّا السراي الحكومي ومجلس النواب مواجهات بين قوى الأمن من جيش ودرك وحرس المجلس النيابي من جهة، والمتظاهرين من جهة أخرى.

وكالات