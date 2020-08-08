أخبار عاجلة

بعد أسبوع من كارثة بيروت.. عون يجدد وعده لأهالي الضحايا -
"هلال الباحة" يستقبل 4732 مكالمة هاتفية مختلفة خلال إجازة العيد -
"مودرنا وفايزرونوفافاكس".. كل ما تود معرفته عن اللقاحات الأمريكية لـ"كورونا" -
الحقيل يعتمد التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة -
وزير التجارة يعتمد اللوائح المنظمة لمهنة التقييم في المملكة -
"هلال الباحة" يشارك في بطولتي الاتحاد السعودي للدراجات‎ -
سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 82,299 حالة -
"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً -
أهالي العزيين بهروب ينشدون بئرًا ارتوازيًّا وتمديدات تُنهي معاناتهم -
النفط يرتفع بعد تراجع المخزونات.. برنت: 45.02 دولار للبرميل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الصليب الأحمر اللبناني: نقل 63 جريحاً إلى المستشفيات في بيروت ومعالجة 175 آخرين

Print
الصليب الأحمر اللبناني: نقل 63 جريحاً إلى المستشفيات في بيروت ومعالجة 175 آخرين الصليب الأحمر اللبناني: نقل 63 جريحاً إلى المستشفيات في بيروت ومعالجة 175 آخرين

جي بي سي نيوز :- قالت مؤسسة الصليب الأحمر اللبناني إنها نقلت 63 جريحاً سقطوا خلال المواجهات في بيروت اليوم، السبت، إلى المستشفيات في العاصمة، بينما عالجت 175 آخرين في ساحات التظاهر.

ويتظاهر اللبنانيون بعد أربعة أيام على الانفجار الضخم الذي هزّ بيروت وأدى إلى مقتل 158 شخصاً في حصيلة قد لا تكون نهائية، إضافة إلى جرح نحو 6000 وتشريد 300 ألف.

وشهدت ساحة الشهداء ومنطقة الوسط التجاري حيث مقرّا السراي الحكومي ومجلس النواب مواجهات بين قوى الأمن من جيش ودرك وحرس المجلس النيابي من جهة، والمتظاهرين من جهة أخرى.

وكالات 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بعد أسبوع من كارثة بيروت.. عون يجدد وعده لأهالي الضحايا

بعد أسبوع من كارثة بيروت.. عون يجدد وعده لأهالي الضحايا

الاردن ..اعلان نتائج التوجيهي السبت

الاردن ..اعلان نتائج التوجيهي السبت

هدفهم المرفأ وإسقاط الرئيس.. توافد المتظاهرين إلى بيروت

هدفهم المرفأ وإسقاط الرئيس.. توافد المتظاهرين إلى بيروت

نار قيصر تكوي قلوب السوريين..عرفت جثة ابنها من صورة!

نار قيصر تكوي قلوب السوريين..عرفت جثة ابنها من صورة!

شبكة عيون الإخبارية