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جي بي سي نيوز :- افادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم السبت، باقتحام محتجين غاضبين مبنى وزارة الاقتصاد اللبنانية، على خلفية حادثة انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

وأفادت محطة "أم تي في" اللبنانية بقيام محتجين غاضبين باقتحام مبنى وزارة الاقتصاد اللبنانية، مساء اليوم السبت، في مظاهرات شهدتها مناطق من العاصمة اللبنانية، على خلفية الانفجار الأخير في مرفأ بيروت.

وخرج الآلاف من اللبنانيين في تظاهرة غاضبة، وسط بيروت، تحت عنوان "يوم الحساب" و"رفع المشانق"، بعد أربعة أيام من انفجار مرفأ بيروت، الذي أسفر عنه 154 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح وعشرات المفقودين.

وردد المحتجون "ثورة" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، وطالبوا بـ "تعليق مشانق" المسؤولين عن الانفجار في الساحات قبل دفن الضحايا.

وتقول متظاهرة لوكالة "سبوتنيك"، "أحمل السلطة السياسية الفاسدة مسؤولية الانفجار، فجرونا، وقتلوا أصدقائنا دمروا بيوتنا وأرزاقنا، فليرحلوا".

وتوترت الأجواء أمام البرلمان اللبناني بعد إلقاء بعض المحتجين الحجارة على القوى الأمنية التي ردت بدورها بالقنابل المسيلة للدموع.

بالمقابل ذكرت قيادة الجيش اللبناني في تعليق لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بوجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن ​قطع الطرق​ والتعدي على الأملاك العامة والخاصة.

وتستمر التحقيقات في ​انفجار​ ​مرفأ بيروت​، وقد تم توقيف 19 شخصا، حتى الآن، من بينهم مدير مرفأ بيروت حسن قريطم، ومدير عام ​الجمارك​، بدري ضاهر.

سبوتنيك