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الأردن : اصابتان بكورونا لشقيقة محامي اربد المصاب وابنتها

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الأردن : اصابتان بكورونا لشقيقة محامي اربد المصاب وابنتها الأردن : اصابتان بكورونا لشقيقة محامي اربد المصاب وابنتها

جى بي سي نيوز :- قال مدير الشؤون الصحية لمحافظة اربد الدكتور رياض الشياب، ان نتائج الفحوصات للعينات التي جمعت اليوم من ذوي المحامي الذي تم الكشف عن اصابته بفيروس كورونا ظهر اليوم، اثبتت ظهور نتيجتين ايجابيتين لشقيقة المحامي الثلاثينية وابنتها (11 سنة).
واشار الشياب لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، مساء اليوم، انه تم نقل الحالتين مساء اليوم الى قسم العزل بمستشفى الامير حمزة بعمان ، لافتا الى ان باقي نتائج العينات التي ظهرت نتائجها حتى اللحظة وعددها 30 عينة جاءت سلبية باستثناء الحالتين المشار اليهما.
ولفت الشياب الى انه سيتم غدا تعزيز فرق التقصي الوبائي للتوسع في دائرة جمع العينات من مخالطي المحامي من الدائرتين الثانية والثالثة، منوها الى انه سيصار كذلك الى جمع عينات من قصر العدل في اربد.

جي بي سي نيوز

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