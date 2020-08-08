اصابتان محليتان في الأردن

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جى بي سي نيوز :- قال محافظ المفرق ياسر العدوان، إن إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في القصبة المفرق.

وأعلن العدوان : عزل مكان سكن المصاب في قصبة المفرق.

وأعلن رئيس فرق التقصي الوبائي في إربد علي الزيتاوي، السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في إربد ومصدر العدوى مجهول.

وأضاف : أن "الإصابة الجديدة لسيدة ستينية تعاني من أمراض مزمنة" ، وفق المملكة .

"زوج المصابة يعمل حلاقاً ويُتوقع أنه مصدر إصابتها بحكم مناعتها الضعيفة"، وفق الزيتاوي.

وأوضح أن "المصابة راجعت مستشفى الملك المؤسس بعد ظهور أعراض عليها".

وأكّد الزيتاوي أن "الإصابة الجديدة غير مرتبطة بالإصابات الأخيرة التي سجلت الجمعة".