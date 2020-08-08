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سماع دوي إطلاق نار خلال مظاهرات بيروت ..

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سماع دوي إطلاق نار خلال مظاهرات بيروت .. بالفيديو سماع دوي إطلاق نار خلال مظاهرات بيروت ..

جي بي سي نيوز :- أكد مراسلنا في بيروت سماع دوي إطلاق نار خلال المظاهرات الشعبية المعارضة التي عمت العاصمة اللبنانية اليوم السبت، عقب الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ المدينة الثلاثاء الماضي.

وأكد أن قوى الأمن تطلق النار في الهواء لتفريق المحتجين الذين يطلقون في المقابل مفرقعات نارية باتجاه عناصر الأمن.

وذكر مراسلنا أن تعزيزات عسكرية وصلت الى محيط وسط المدينة، بالتزامن مع تواصل الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين الذين حاولوا اقتحام مقر مجلس النواب ونجحوا في اقتحام مقر وزارة الخارجية.

ونفى مراسلنا صحة الادعاءات عن مقتل عسكري خلال المظاهرات وسط بيروت.

من جانبها، أكدت وكالة "رويترز" سمع دوي إطلاق نار في موقع المظاهرات وسط بيروت، فيما أكدت الشرطة للوكالة أنه تم إطلاق الرصاص.

هذا ونفت قيادة شرطة مجلس النواب تقارير عن قيام أفراد منها بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، مشددة على أن مهامها تعود إلى حماية مقر البرلمان حصرا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عددا من المتظاهرين أصيبوا بطلقات مطاطية، كما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين خلال محاولتهم اقتحام ساحة البرلمان.

المصدر: RT + وكالات

 

جي بي سي نيوز

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