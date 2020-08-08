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حسان دياب من موقع الانفجار: الناس لديهم الحق ليكونوا غاضبين وناقمين

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حسان دياب من موقع الانفجار: الناس لديهم الحق ليكونوا غاضبين وناقمين حسان دياب من موقع الانفجار: الناس لديهم الحق ليكونوا غاضبين وناقمين

جي بي سي نيوز :- قال رئيس اللبنانية، حسان دياب، لمحطة بريطانية خلال جولته في مكان الانفجار بمرفأ بيروت إنه ليس لديه مشكلة في لقاء الناس، وهو جزء منهم، ومن حقهم أن يكونوا غاضبين وناقمين.

وأضاف حسان دياب في حديث لمحطة "itv" البريطانية: "ليس لدي مشكلة في لقاء الناس، انا جزء منهم .... لا شك ان الفساد موجود منذ ثلاثة عقود، هناك في الطبقة السياسية لعقود، ونحن نواجه هذه المشاكل المتراكمة لعقود.. انا غير متأكد متى سأتكلم مع الناس في الشارع، وأنا جزء من الناس، وغير خائف من غضب العالم".

وتابع رئيس الحكومة: "الناس لديهم الحق ليكونوا غاضبين وناقمين، وهم ناقمون من قبل لثلاثة عقود من الفساد".

المصدر: قناة الجديد 

جي بي سي نيوز

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