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جعجع: لن نقدم استقالتنا من البرلمان إلى حين التأكد من إجراء انتخابات نيابية مبكرة

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جعجع: لن نقدم استقالتنا من البرلمان إلى حين التأكد من إجراء انتخابات نيابية مبكرة جعجع: لن نقدم استقالتنا من البرلمان إلى حين التأكد من إجراء انتخابات نيابية مبكرة

جي بي سي نيوز :- أكد رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أن نواب كتلته لن يستقيلوا من البرلمان، إلى حين التأكد من إجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وقال جعجع "لن نقدم استقالاتنا من البرلمان من دون حسابات، بل وفق ظروف معينة".

وكان نواب كتلة الكتائب اللبنانية برئاسة سامي الجميل قدموا استقالتهم اليوم من المجلس النيابي، وعددهم 3 نواب، كما قدمت النائبة المستقلة بولا يعقوبيان استقالتها، وذلك غداة استقالة عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" برئاسة تيمور جنبلاط، مروان حمادة من البرلمان على خلفية انفجار بيروت الذي أدى إلى سقوط أكثر من 150 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح.

وطالب جعجع في مؤتمر صحافي، مجددا مجددا بتحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت.

ولفت جعجع إى أنه طلب من الأمين العام لجامعة الدول الجامعة العربية مساعدة لبنان لأن الدولة اللبنانية لم تعد للبنان إلى حين الوصول لتشكيل لجنة تحقيق دولية.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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