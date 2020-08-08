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ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح

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ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح

جي بي سي نيوز :- أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 قتيلا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.

وقالت الوزارة إن الاتصالات الواردة إلى الرقم الساخن لديها، كشفت أن العدد المتبقي للمفقودين يبلغ 21 شخصا.

يذكر أن انفجارا عنيفا هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء عم صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى لإعلان حالة الطوارىء بعد الانفجار.

المصدر: وكالات

جي بي سي نيوز

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