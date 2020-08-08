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لبنان .. إصابات في مواجهات مع قوات الأمن وسط بيروت ..

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لبنان .. إصابات في مواجهات مع قوات الأمن وسط بيروت .. بالفيديو لبنان .. إصابات في مواجهات مع قوات الأمن وسط بيروت ..

جي بي سي نيوز :- أعلن الصليب الأحمر اللبناني، إصابة 4 أشخاص في المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط بيروت.

ويشهد محيط البرلمان اللبناني، يوم السبت، مظاهرات عنيفة، حيث أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على متظاهرين يحاولون عبور حاجز للوصول إلى مبنى البرلمان بوسط بيروت.

وأفادت رويترز، أن قوات الأمن اللبناني أطلقت الغاز المسيل على المتظاهرين الناقمين على السلطة السياسية، بعد أربعة أيام من التفجير الضخم الذي ضرب بيروت، متسبباً بمقتل أكثر من 150 شخصاً وإصابة خمسة آلاف آخرين، بينما هناك 60 آخرون على الأقل في عداد المفقودين.

وتحاول القوى الأمنية حصر المحتجين في بقعة جغرافية محددة مستخدمة القنابل المسيلة للدموع.

وخرجت تظاهرة عصر يوم السبت، في العاصمة اللبنانية، تعبيرا عن الغضب من المسؤولين عقب انفجار في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وجرح الآلاف.

ولفتت قناة "mtv" اللبنانية إلى وقوع مواجهات مباشرة بين المتظاهرين والقوى الأمنية بعد إزالة الأسلاك الشائكة في وسط بيروت.

من جهة أخرى، أعربت قيادة الجيش عن تفهمها لعمق الوجع والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين وتفهمها لصعوبة الأوضاع الذي يمر بها وطننا، وذكرت المحتجين بوجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، كما ذكرت أن للجيش شهداء جراء الإنفجار الذي حصل في المرفأ.

وكالات 

 

جي بي سي نيوز

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