تفعيل منصات التسجيل للمغتربين الراغبين بالعودة إلى الأردن

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جى بي سي نيوز :- فعّلت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الخميس، منصة الكترونية مخصصة لتنظيم عملية النقل المتدرج عبر المنافذ البرية والبحرية من دول جوار المملكة.

وتتيح المنصة للمغتربين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن التسجيل الكترونيا، من خلال الرابط التالي (http://safelyhome2.gov.jo).

كما قامت الوزارة بإعادة تفعيل منصة التسجيل (http://Safelyhome.gov.jo) المخصصة لاستقبال طلبات الأردنيين الراغبين بالعودة جواً.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة قد صرح مساء اليوم، أن المنصتين سيستمر فتحهما بشكل دائم ومستمر، تمكيناً للمواطنين في الخارج من التسجيل في أي وقت.

كما نوّه بأنّ كل من سجَّل سابقاً، ولم يتمكن من العودة حتى الآن، يستطيع التسجيل مجدداً بتقديم طلب جديد، ليتسنى له توفير الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة لهذه المرحلة من عملية العودة المتدرجة للأردنيين من الخارج، مؤكّداً أنّ المنصتين مخصصتان حصراً للأردنيين، فيما على الفئات الأخرى من غير الأردنيين التواصل والتقدم مباشرة لسفارة المملكة المعنية.

وأعلن العضايلة الوجهات التي ستشملها حركة الملاحة في نقل الأردنيين خلال المرحلة الخامسة وهي : دبي، أبو ظبي، مسقط، المنامة، الدوحة، الكويت، جدة، الرياض، القاهرة، بودابست، موسكو، نور سلطان، فرانكفورت، نيويورك، شيكاغو، اسطنبول ورحلة خاصة للطلبة الأردنيين في الشطر الشمالي من قبرص.