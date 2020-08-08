أخبار عاجلة

"هلال الباحة" يستقبل 4732 مكالمة هاتفية مختلفة خلال إجازة العيد -
"مودرنا وفايزرونوفافاكس".. كل ما تود معرفته عن اللقاحات الأمريكية لـ"كورونا" -
الحقيل يعتمد التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة -
وزير التجارة يعتمد اللوائح المنظمة لمهنة التقييم في المملكة -
"هلال الباحة" يشارك في بطولتي الاتحاد السعودي للدراجات‎ -
سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 82,299 حالة -
"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً -
أهالي العزيين بهروب ينشدون بئرًا ارتوازيًّا وتمديدات تُنهي معاناتهم -
النفط يرتفع بعد تراجع المخزونات.. برنت: 45.02 دولار للبرميل -
"فورين بوليسي" تُشَرِّح جثة الاقتصاد التركي: أردوغان أخفى كارثة داخل دهاليز البنوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

تفعيل منصات التسجيل للمغتربين الراغبين بالعودة إلى الأردن

Print
تفعيل منصات التسجيل للمغتربين الراغبين بالعودة إلى الأردن تفعيل منصات التسجيل للمغتربين الراغبين بالعودة إلى الأردن

 جى بي سي نيوز :- فعّلت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الخميس، منصة الكترونية مخصصة لتنظيم عملية النقل المتدرج عبر المنافذ البرية والبحرية من دول جوار المملكة.

وتتيح المنصة للمغتربين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن التسجيل الكترونيا، من خلال الرابط التالي  (http://safelyhome2.gov.jo).

كما قامت الوزارة بإعادة تفعيل منصة التسجيل (http://Safelyhome.gov.jo) المخصصة لاستقبال طلبات الأردنيين الراغبين بالعودة جواً.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة قد صرح مساء اليوم، أن المنصتين سيستمر فتحهما بشكل دائم ومستمر، تمكيناً للمواطنين في الخارج من التسجيل في أي وقت.

كما نوّه بأنّ كل من سجَّل سابقاً، ولم يتمكن من العودة حتى الآن، يستطيع التسجيل مجدداً بتقديم طلب جديد، ليتسنى له توفير الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة لهذه المرحلة من عملية العودة المتدرجة للأردنيين من الخارج، مؤكّداً  أنّ المنصتين مخصصتان حصراً للأردنيين، فيما على الفئات الأخرى من غير الأردنيين التواصل والتقدم مباشرة لسفارة المملكة المعنية.

وأعلن العضايلة الوجهات التي ستشملها حركة الملاحة في نقل الأردنيين خلال المرحلة الخامسة وهي : دبي، أبو ظبي، مسقط، المنامة، الدوحة، الكويت، جدة، الرياض، القاهرة، بودابست، موسكو، نور سلطان، فرانكفورت، نيويورك، شيكاغو، اسطنبول ورحلة خاصة للطلبة الأردنيين في الشطر الشمالي من قبرص.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الاردن ..اعلان نتائج التوجيهي السبت

الاردن ..اعلان نتائج التوجيهي السبت

هدفهم المرفأ وإسقاط الرئيس.. توافد المتظاهرين إلى بيروت

هدفهم المرفأ وإسقاط الرئيس.. توافد المتظاهرين إلى بيروت

نار قيصر تكوي قلوب السوريين..عرفت جثة ابنها من صورة!

نار قيصر تكوي قلوب السوريين..عرفت جثة ابنها من صورة!

البدء بتحويل مخصصات دعم الخبز للأسر المستحقة صباح اليوم

البدء بتحويل مخصصات دعم الخبز للأسر المستحقة صباح اليوم

شبكة عيون الإخبارية