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عبيدات : أكثر من نصف المصابين بكورونا في الأردن لم تظهر عليها اعراض

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عبيدات : أكثر من نصف المصابين بكورونا في الأردن لم تظهر عليها اعراض عبيدات : أكثر من نصف المصابين بكورونا في الأردن لم تظهر عليها اعراض

جى بي سي نيوز  :- قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة، الدكتور نذير عبيدات، الخميس، إنّ أكثر من 50% من المصابين بفيروس كورونا المستجد، في الأردن لم تظهر عليها أي اعراض في وقت التشخيص.

وأضاف عبيدات :  أنّ هناك فئات لم تظهر عليهم اعراض الفيروس وقت التشخيص، ظهرت عليه بعد ذلك.

وأكّد أن الوضع الوبائي في الأردن "مريح ومسيطر عليه، حيث إنّ انتشار الفيروس داخل الأردن في الحد الأدنى.

"نسبة انتشار المرض داخل الأردن قريبه من الصفر"، وفق المملكة . 

وأوضح أنّ الحالة التي ظهرت الأربعاء في لواء الرمثا لسائق شاحنة متوقعة في ظل وجود انتشار واسع للفيروس عالميا.

وأشار عبيدات إلى أنّ مؤشر الوباء في الأردن جيد مقارنة بعدد الفحوصات العشوائية، حيث إنّ الفحوصات موجهه لفئات ممكن ان يكون لديهم انتشار للفيروس.

وقال: "لا يوجد بؤر حقيقية داخليا وهناك حالات منفردة، مما يجعل الأردن في المرحلة الثانية"، معتبرا ذلك "جيد ومؤشر لوضع وبائي مسيطر عليه".

جي بي سي نيوز

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