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الجيش اللبنانى يدعو إلى سلمية التظاهرات وعدم التعدى على الممتلكات

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الجيش اللبنانى يدعو إلى سلمية التظاهرات وعدم التعدى على الممتلكات الجيش اللبنانى يدعو إلى سلمية التظاهرات وعدم التعدى على الممتلكات

جي بي سي نيوز :- أعربت قيادة الجيش اللبنانى عن تفهمها لعمق الوجع والألم الذى يعتمر قلوب اللبنانيين وتفهمها لصعوبة الأوضاع الذى يمر بها وطننا.

وقال الجيش اللبنانى، فى بيان عبر حسابه على تويتر: نذكر المحتجين بوجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدى على الأملاك العامة والخاصة، وتذكّر أن للجيش شهداء جراء الإنفجار الذى حصل فى المرفأ".

فى غضون ذلك، تجمع مئات اللبنانيين اليوم السبت للتظاهر ضد فساد الطبقة الحاكمة مدفوعين بنيران فقدان ذويهم إثر انفجار مرفأ بيروت، وأطلق الأمن الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين.

ومن جهة أخرى، قد طرد مواطنون لبنانيون، اليوم السبت، محافظ بيروت، أثناء تفقده أعمال رفع الأنقاض فى منطقة مار مخايل، فى الجميزة، ورفض اللبنانيون المحتشدون فى الشوارع تواجد محافظ بيروت القاضى مروان عبود، وطردوه من الموقع بعد أن رشقه بعض الشباب المشاركين فى رفع الأنقاض وتنظيف الشوارع، بزجاجات المياه.

وكالات 

جي بي سي نيوز

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