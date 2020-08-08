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الامن الأردني ينفي منشورات عن مطاردة امرأة .. نص التصريح

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الامن الأردني ينفي منشورات عن مطاردة امرأة .. نص التصريح الامن الأردني ينفي منشورات عن مطاردة امرأة .. نص التصريح

جى بي سي نيوز :- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وخلال الساعات الماضية رُصِد عدد من المنشورات لاشخاص يحملون اجندات سياسية تحريضية ،حول قيام الاجهزة الامنية بمطاردة سيدة في احدى المحافظات وذكر اسم السيدة بهدف التحريض والاساءة للاجهزة الامنية .

وأكد الناطق الاعلامي ان كل ما ذكر في تلك المنشورات التي يحمل اصحابها اجندات سياسية تحريضية هو غير صحيح وانه لم يتم ملاحقة اي سيدة في تلك المحافظة،مشيراً الى ان المرأة الاردنية هي محل تقدير واحترام ولا يمكن للاجهزة الامنية مطاردتها بتلك الصورة التي يحاولون ايصالها لتحقيق مآرب شخصية وحزبية ضيقة .

مؤكداً انه ان كان هناك اي ملاحقة لتلك السيدة فهي ليست من الاجهزة الامنية وعليها فوراً التوجه لاقرب مركز امني والإبلاغ عن ذلك لاتخاذ الاجراء القانوني اللازم بحق من يلاحقها .

مشدداً انه سيتم احالة كل من نشر مثل تلك المنشورات الكاذبة التي لا تحمل سوى هدف واحد هو التحريض والاساءة للاجهزة الامنية الى القضاء ووفق الاصول القانونية المتبعة.

جي بي سي نيوز

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