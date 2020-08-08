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حائل.. انخفاض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا

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حائل.. انخفاض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا حائل.. انخفاض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا
24 إيجابية ووفاة واحدة مقابل 63 متعافيًا

حائل.. انخفاض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا

سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم السبت، انخفاضًا في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل 24 حالة إيجابية جديدة، وحالة وفاة، مقابل 63 متعافيًا.

وتوزعت حالات الإصابة على مدينة حائل بواقع 20 حالة، ومحافظة الشنان حالتان، ومحافظة الغزالة حالة واحدة، ومحافظة الشملي حالة واحدة.

فيما توزعت حالات التعافي بواقع 47 حالة في مدينة حائل، وثمان حالات في محافظة بقعاء، وحالتان في محافظة الحائط، وحالتان في محافظة الغزالة، وحالتان في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة موقق، وحالة واحدة في محافظة سميراء.

يذكر أن إجمالي الحالات المصابة في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة، 4519 حالة، والتعافي 3984 حالة، والنشطة 506 حالات، كما ارتفعت الوفيات إلى 29 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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