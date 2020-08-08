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جنوب أفريقيا تسجل 7292 إصابة جديدة بكورونا

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جنوب أفريقيا تسجل 7292 إصابة جديدة بكورونا جنوب أفريقيا تسجل 7292 إصابة جديدة بكورونا
إجمالي عدد الوفيات في نيجيريا يصل إلى 930 حالة

جنوب أفريقيا تسجل 7292 إصابة جديدة بكورونا

سجلت جنوب أفريقيا 7292 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 545 ألفًا و476 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9909 حالات.

من جهة أخرى، شهدت نيجيريا 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وثلاث حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان صادر عن مركز السيطرة عن الأمراض النيجيري، أن إجمالي الحالات المصابة بلغت 45 ألفًا و 244 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 930 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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