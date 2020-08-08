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اسرائيل : تصفية خلية حاولت زرع الغام في سوريا

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جي بي سي نيوز :- أفادت مراسلتنا في القدس، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن إطلاقه النار باتجاه خلية على الحدود السورية، وأصاب عناصرها.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "أحبط محاولة لزرع عبوات ناسفة على الحدود مع سوريا".

وأضاف: "نفذت قوة خاصة كمينا في منطقة جنوب هضبة الجولان بالقرب من موقع عسكري برصد خلية تضم عدد من المخربين وهي تزرع العبوات الناسفة بالقرب من السياح الحدودي حيث قامت القوة العسكرية إلى جانب طائرة عسكرية بفتح نيرانها نحو الخلية المكونة من 4 أفراد وأصابتهم".

وشدد الجيش، على أن "قوات القيادة الشمالية العسكرية في حالة تأهب عالية لمواجهة جميع السيناريوهات".

المصدر: RT

 

جي بي سي نيوز

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