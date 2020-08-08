أخبار عاجلة

وزير التجارة يعتمد اللوائح المنظمة لمهنة التقييم في المملكة -
"هلال الباحة" يشارك في بطولتي الاتحاد السعودي للدراجات‎ -
سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 82,299 حالة -
"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً -
أهالي العزيين بهروب ينشدون بئرًا ارتوازيًّا وتمديدات تُنهي معاناتهم -
النفط يرتفع بعد تراجع المخزونات.. برنت: 45.02 دولار للبرميل -
"فورين بوليسي" تُشَرِّح جثة الاقتصاد التركي: أردوغان أخفى كارثة داخل دهاليز البنوك -
المملكة تستضيف الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان -
سبيماكو الدوائية تُحقق إيرادات تجاوزت 800 مليون ريال في النصف الأول من 2020 -
دراسة: الاستخدام اليومي لغسول الفم يقلل خطر الإصابة بـ"كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إغاثي الملك سلمان: حريصون على تسليم المساعدات لمحتاجيها.. والطائرة الـ4 تصل بيروت غداً

Print
إغاثي الملك سلمان: حريصون على تسليم المساعدات لمحتاجيها.. والطائرة الـ4 تصل بيروت غداً إغاثي الملك سلمان: حريصون على تسليم المساعدات لمحتاجيها.. والطائرة الـ4 تصل بيروت غداً
"الثالثة" وصلت اليوم محملة بمساعدات طبية تشمل أجهزة تنفس اصطناعي ورقابة حيوية لـ"العناية"

إغاثي الملك سلمان: حريصون على تسليم المساعدات لمحتاجيها.. والطائرة الـ4 تصل بيروت غداً

كشف مركز الملك سلمان للإغاثة أن المساعدات في مستودعات الجيش اللبناني وبانتظار توزيعها، مبيناً أنه باشر العمل منذ اللحظة الأولى لانفجار مرفأ #بيروت، كما أوضح المركز أن المملكة حريصة على تسليم المساعدات لمحتاجيها.

ووفق ما نقلته " السعودية" فمن المنتظر أن تصل الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة #بيروت غداً.

وفي وقت سابق اليوم وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ثالث طائرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وذلك إنفاذّا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.


وتحمل الطائرة التي حطت في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، مساعدات طبية وإنسانية تشتمل على أجهزة تنفس اصطناعي، وأجهزة رقابة حيوية للعناية المركزة، ومضخات وريدية إلكترونية، ومستلزمات إسعافية، وأدوية متعددة منها مضادات حيوية ومسكنات، ومواد حماية ومطهرات ومعقمات، وكمامات، ومحاليل وريدية وأنابيب ضخ، ومستلزمات طبية متعددة، ومواد غذائية متنوعة، ومستلزمات إيوائية من خيم وفرش وبطانيات، وأوان ومستلزمات طهي متعددة، حيث بلغت حمولة الجسر الجوي السعودي منذ انطلاقه حتى الآن أكثر من 200 طن.


وسيجري توزيع المساعدات بإشراف ومتابعة مكتب المركز في لبنان بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني في بيروت، حيث سيتم تقدير الاحتياجات وترتيب الأولويات للوصول إلى المحتاجين بأسرع وقت ممكن للتخفيف من آثار هذه الكارثة على الأشقاء في لبنان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
خلال أغسطس.. "المواصفات السعودية" تنظم "6" برامج تدريبية عن بُعد

خلال أغسطس.. "المواصفات السعودية" تنظم "6" برامج تدريبية عن بُعد

تفعيلًا لتحقيق مسيرة التحوّل.. "ليبارا السعودية" تعيّن "مرداد" رئيساً تنفيذياً

تفعيلًا لتحقيق مسيرة التحوّل.. "ليبارا السعودية" تعيّن "مرداد" رئيساً تنفيذياً

رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تطلق حسابًا باللغة العربية على منصة تويتر

رئاسة السعودية لمجموعة العشرين تطلق حسابًا باللغة العربية على منصة تويتر

السعودية كاريمان: جهود بلادي كبيرة لتواجد المرأة في المحافل الدولية الرياضية

السعودية كاريمان: جهود بلادي كبيرة لتواجد المرأة في المحافل الدولية الرياضية

شبكة عيون الإخبارية