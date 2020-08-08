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"الأسرة في ضوء السنة النبوية".. مسابقة بحثية بمجموع جوائز 20 ألف ريال

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في 4 مواضيع لتبيان أثرها في المجتمع بضوابط وشروط محدّدة

أعلنت السنة النبوية وعلومها وبالتعاون مع مؤسسة قبس للقرآن والسنة والخطابة، عن المسابقة البحثية (الأسرة في ضوء السنة النبوية).

وتأتي هذه المسابقة الموجهة للأسرة المسلمة ضمن البرامج التي نصت عليها اتفاقية التعاون بين شبكة السنة ومؤسسة قبس بهدف تأكيد دور الأسرة وأثرها في المجتمع، وفق ما ورد في الهدي والسيرة النبوية، وستكون في أربعة عناوين، هي: منهج معالجة النبي صلى الله عليه وسلم للمشكلات الأسرية، وفي العدل ومقتضياته في الأسرة المسلمة في ضوء السنة النبوية، والعنوان الثالث في حماية الأسرة من المؤثرات السلبية في ضوء السنة النبوية، والعنوان الرابع في البنات ومنزلتهن في السنة النبوية.

وبيّنت اللجنة المشرفة على المسابقة أن ضوابط المشاركة هي: أن يكون البحث جديدًا لم يسبق نشره، وألا يكون مستلًّا من رسالة جامعية أو من بحوث سبق نشرها، وأن يلتزم الباحث منهجية البحث العلمي وأصوله، وألا يتجاوز عدد صفحات البحث 15 صفحة، وأن يتّسم البحث بالجدة والأصالة والابتكار والإضافة للمعرفة، وأن توثق الآيات القرآنية في المتن بذكر اسم السورة ورقم الآية، وتوثق الأحاديث النبوية في الحاشية بذكر الباب والكتاب ورقم الحديث.

وأشارت اللجنة إلى أن مجموع قيمة جوائز المسابقة 20 ألف ريال بواقع 5000 ريال لكل بحث كالتالي: 2000 ريال للفائز الأول، و1500 ريال للفائز الثاني، و1000 ريال للفائز الثالث، و500 ريال للفائز الرابع. على الراغبين المشاركة في المسابقة إرسال مشاركاتهم على البريد الإلكتروني: admin@alssunnah.com ، علمًا بأن آخر موعد لاستلام المشاركات هو 15/ 1/ 1442هـ؛ حيث ستعلن أسماء الفائزين بعد أسبوعين من استلام المشاركات عبر حسابات التواصل الاجتماعي لشبكة السنة ومؤسسة قبس. ويمكن الاطلاع على المسابقة وضوابطها من خلال الدخول على الرابط:
https://mega.nz/file/6fRkmSxa#ivAjkd_G2yxV89xRck5Yba93Jb4YzDYJ1RbufX7beR4

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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