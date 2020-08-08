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مؤشر وفيات "كورونا" يرتفع في إيران.. و239 إصابة جديدة بالإمارات

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مؤشر وفيات "كورونا" يرتفع في إيران.. و239 إصابة جديدة بالإمارات مؤشر وفيات "كورونا" يرتفع في إيران.. و239 إصابة جديدة بالإمارات
فيما رصدت طهران 2125 حالة للفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية

مؤشر وفيات

سجّلت الإمارات العربية المتحدة 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليصل مجموع الإصابات إلى 62,300 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها لم تسجّل أي حالة وفاة، ليستقر عدد الوفيات عند 356 حالة، مشيرة إلى شفاء 230 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 56,245 حالة.

من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 18 آلاف و264 شخصاً، بعد تسجيل 132 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد 2125 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل الإجمالي إلى 324,692 حالة.

وخلال الساعات الـ24 الماضية توفي 132 شخصاً بالمرض، ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 18,264 شخصًا. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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