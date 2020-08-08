أخبار عاجلة

وزير التجارة يعتمد اللوائح المنظمة لمهنة التقييم في المملكة -
"هلال الباحة" يشارك في بطولتي الاتحاد السعودي للدراجات‎ -
سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 82,299 حالة -
"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً -
أهالي العزيين بهروب ينشدون بئرًا ارتوازيًّا وتمديدات تُنهي معاناتهم -
النفط يرتفع بعد تراجع المخزونات.. برنت: 45.02 دولار للبرميل -
"فورين بوليسي" تُشَرِّح جثة الاقتصاد التركي: أردوغان أخفى كارثة داخل دهاليز البنوك -
المملكة تستضيف الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان -
سبيماكو الدوائية تُحقق إيرادات تجاوزت 800 مليون ريال في النصف الأول من 2020 -
دراسة: الاستخدام اليومي لغسول الفم يقلل خطر الإصابة بـ"كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

يوم الحساب.. دعوات لغضب ساطع في لبنان

Print
يوم الحساب.. دعوات لغضب ساطع في لبنان يوم الحساب.. دعوات لغضب ساطع في لبنان

جي بي سي نيوز:- مع ارتفاع عدد القتلى جراء الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية مساء الثلاثاء إلى أكثر من 154 قتيلاً، وسط توقعات بارتفاع العدد في ظل استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الركام، ومع تكشف حقائق فظيعة حول علم مجمل المسؤولين في البلاد بوجود أطنان نترات الأمونيوم التي أدت إلى تلك الكارثة في مرفأ بيروت، لا سيما وأن رئيس الجمهورية أقر أمس الجمعة رداً على سؤال أنه كان على علم بوجود تلك الكمية منذ فترة قصيرة، انتشرت مساء أمس الجمعة دعوات للتجمع بعد ظهر السبت من أجل المطالبة برحيل الطبقة السياسية ، وفق "العربية" .

فقد دعت عدة جمعيات ومنظمات مدنية إلى التجمع ابتداء من الساعة الرابعة عصر اليوم (بالتوقيت المحلي) في ساحة الشهداء وسط بيروت من أجل المطالبة بمحاسبة كافة المسؤولين عن تلك المأساة التي حلت بالمدينة، واستقالة ورئيس الجمهورية.

وتحت وسوم "يوم الحساب" و"الغضب الساطع" و"علقوا المشانق" دعا مئات الناشطين على مواقع التواصل الناس إلى النزول للتعبير عن سخطهم ورفضهم لممارسة السياسيين في البلاد، لا سيما بعد ثبوت اهمالهم القاتل في العديد من الملفات وعلى رأسها كارثة الرابع من أغسطس.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
هاتفياً/ أحمد عامر: الملفت للنظر إهتمام الدولة والحكومة للإجراءات الإحترازية على أعلى مستوى

هاتفياً/ أحمد عامر: الملفت للنظر إهتمام الدولة والحكومة للإجراءات الإحترازية على أعلى مستوى

بيروت إلى أين.. استقالة الحكومة ومظاهرات لا تهدأ

بيروت إلى أين.. استقالة الحكومة ومظاهرات لا تهدأ

الأزمة لم تنته باستقالة الحكومة.. اللبنانيون يدعون لمظاهرات لـ"فن السطلة أولاً"

الأزمة لم تنته باستقالة الحكومة.. اللبنانيون يدعون لمظاهرات لـ"فن السطلة أولاً"

أسرار وتفاصيل استقالة الحكومة اللبنانية .. لقاء خاص مع نائبة رئيس وزراء

أسرار وتفاصيل استقالة الحكومة اللبنانية .. لقاء خاص مع نائبة رئيس وزراء

شبكة عيون الإخبارية