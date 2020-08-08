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باريس تستضيف مؤتمرًا للمانحين لدعم لبنان.. غدًا

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باريس تستضيف مؤتمرًا للمانحين لدعم لبنان.. غدًا باريس تستضيف مؤتمرًا للمانحين لدعم لبنان.. غدًا
ماكرون: معونات إعادة بناء العاصمة لن تسقط في "يد فاسدة"

باريس تستضيف مؤتمرًا للمانحين لدعم لبنان.. غدًا

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، الأحد، مؤتمرًا عبر الفيديو للمانحين من أجل دعم لبنان بعد الانفجار الهائل الذي ضرب ميناء بيروت الأسبوع الماضي.

وحسبما ذكرت وكالة "رويترز": يهدف المؤتمر، الذي ينظم برعاية الأمم المتحدة، إلى الحصول على تعهدات مالية بالدعم من الدول المشاركة؛ ومن بينها الولايات المتحدة الأميركية، وكيفية توزيع المساعدات المخصصة للشعب بشكل مباشر.

وفي ختام زيارة عاجلة إلى بيروت بعد انفجار المرفأ، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن المعونات التي ستخصص لإعادة بناء العاصمة لن تسقط في "أيد فاسدة".

وتلقى الرئيس الفرنسي اتصالًا هاتفيًّا من نظيره الأميركي دونالد ، الذي تعهدت بلاده بتقديم مساعدات تفوق قيمتها 17 مليون دولار.

وأكد "ترامب" أن ثلاث طائرات أميركية محملة بالمساعدات في طريقها إلى لبنان، على متنها أيضًا عاملون في مجال الصحة والإغاثة.

من جهة أخرى يقدّر مسؤولون لبنانيون إجمالي خسائر انفجار المرفأ بين 10 و15 مليار دولار، وتشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة.

وقد أعلن البنك الدولي عن استعداده لإجراء تقييم لأضرار وحاجات لبنان عقب انفجار المرفأ، والعمل مع شركاء لبنان لتعبئة تمويل عام وخاص لإعادة الإعمار والتعافي.

ورجّح محلّلون ومصادر بقطاع التأمين أن يبلغ إجمالي خسائر انفجار مستودع ميناء بيروت المؤمن عليها نحو 3 مليارات دولار، وهو ما يوازي الخسائر المؤمن عليها في انفجار بميناء تيانجين الصيني عام 2015.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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