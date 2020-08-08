الحياة الفطرية: استخدام وسيلة تصطاد أكثر من طائر محظور ونرصد المزارع المخالفة

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بعد فيديو متداول يظهر صيد مجموعة من الطيور في أحد المتنزهات العامة

أكدت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أن نظام البيئة الجديد يحظر الصيد بأي وسيلة تصطاد أكثر من طائر، مشيرة إلى أنها تعمل وبالتنسيق القوات الخاصة للأمن البيئي، على رصد المزارع التي تستخدم لهذه الأغراض.

وقالت الهيئة في بيان توضيحي: إشارة إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر صيد مجموعة من الطيور في أحد المتنزهات العامة تود الهيئة التوضيح أن نظام البيئة الجديد يحظر الصيد بأي وسيلة تصطاد أكثر من طائر، وتعد شباك صيد الطيور من الوسائل المحظورة في جميع دول العالم وهي من أكثر الوسائل فتكاً بالطيور المهاجرة وتصطاد جميع أنواع الطيور دون استثناء، منها المهاجر والمقيم والمهدّد بالانقراض حتى الطيور المنهي صيدها تقع ضحية لهذه الشباك مثل الصرد والهدهد، وتعمل الهيئة وبالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي على رصد المزارع التي تستخدم لهذه الأغراض.

وأهابت الهيئة بالجميع صيادين وملاك مزارع الالتزام بالأنظمة والتعليمات، لافتة إلى أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق العقوبات دون استثناء، داعية جميع المواطنين إلى إبلاغ الهيئة والقوات الخاصة للأمن البيئي عند ملاحظة مخالفات من هذا النوع.