عُمان تسجل 290 إصابة "كورونا" جديدة وشفاء 476 بالكويت

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إجمالي الحالات المتعافية في السلطنة وصل إلى 73481 حالة

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 290 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، أن عدد المصابين وصل إلى 81357 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 509 حالات، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 73481 حالة.

من جهة أخرى، أعلنت الكويت، السبت، شفاء 476 إصابة من مرض كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض 62806 حالات.

وأوضحت الوزارة في بیانها اليومي، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبیة.

فيروس كورونا الجديد