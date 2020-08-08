أخبار عاجلة

وزير التجارة يعتمد اللوائح المنظمة لمهنة التقييم في المملكة -
"هلال الباحة" يشارك في بطولتي الاتحاد السعودي للدراجات‎ -
سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 82,299 حالة -
"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً -
أهالي العزيين بهروب ينشدون بئرًا ارتوازيًّا وتمديدات تُنهي معاناتهم -
النفط يرتفع بعد تراجع المخزونات.. برنت: 45.02 دولار للبرميل -
"فورين بوليسي" تُشَرِّح جثة الاقتصاد التركي: أردوغان أخفى كارثة داخل دهاليز البنوك -
المملكة تستضيف الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان -
سبيماكو الدوائية تُحقق إيرادات تجاوزت 800 مليون ريال في النصف الأول من 2020 -
دراسة: الاستخدام اليومي لغسول الفم يقلل خطر الإصابة بـ"كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هولندا تعلن وفاة زوجة سفيرها لدى لبنان جراء انفجار بيروت

Print
هولندا تعلن وفاة زوجة سفيرها لدى لبنان جراء انفجار بيروت هولندا تعلن وفاة زوجة سفيرها لدى لبنان جراء انفجار بيروت
متأثرة بجروح خطيرة تعرضت لها أثناء تواجدها بمنزلهما

هولندا تعلن وفاة زوجة سفيرها لدى لبنان جراء انفجار بيروت

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية أن زوجة السفير الهولندي في لبنان توفيت يوم السبت، بعد إصابتها بجروح خطيرة في الانفجار الهائل الذي ضرب ميناء بيروت يوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة، وفق "رويترز": السيدة هيدويغ والتمانس موليير، "55 عامًا" أصيبت جراء الانفجار عندما كانت تقف بجانب زوجها السفير جان والتمانس في غرفة المعيشة بمنزلهما في بيروت.

وتسبب انفجار يوم الثلاثاء في أضرار جسيمة للسفارة الهولندية، وأعلن رئيس وزراء هولندا مارك روته، بوقت سابق عن إصابة 5 أشخاص في سفارة هولندا ببيروت، بينهم زوجة السفير، بانفجار مرفأ المدينة الذي خلف أكثر من 150 قتيلًا وآلاف الجرحى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير التجارة يعتمد اللوائح المنظمة لمهنة التقييم في المملكة

وزير التجارة يعتمد اللوائح المنظمة لمهنة التقييم في المملكة

"هلال الباحة" يشارك في بطولتي الاتحاد السعودي للدراجات‎

"هلال الباحة" يشارك في بطولتي الاتحاد السعودي للدراجات‎

سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 82,299 حالة

سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 82,299 حالة

"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً

"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً

شبكة عيون الإخبارية