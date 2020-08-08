أخبار عاجلة

وزير التجارة يعتمد اللوائح المنظمة لمهنة التقييم في المملكة -
"هلال الباحة" يشارك في بطولتي الاتحاد السعودي للدراجات‎ -
سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 82,299 حالة -
"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً -
أهالي العزيين بهروب ينشدون بئرًا ارتوازيًّا وتمديدات تُنهي معاناتهم -
النفط يرتفع بعد تراجع المخزونات.. برنت: 45.02 دولار للبرميل -
"فورين بوليسي" تُشَرِّح جثة الاقتصاد التركي: أردوغان أخفى كارثة داخل دهاليز البنوك -
المملكة تستضيف الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان -
سبيماكو الدوائية تُحقق إيرادات تجاوزت 800 مليون ريال في النصف الأول من 2020 -
دراسة: الاستخدام اليومي لغسول الفم يقلل خطر الإصابة بـ"كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مكة.. إعادة تأهيل وصيانة أرضيات البيع بسوق الخضار المركزي بالكعكية

Print
مكة.. إعادة تأهيل وصيانة أرضيات البيع بسوق الخضار المركزي بالكعكية مكة.. إعادة تأهيل وصيانة أرضيات البيع بسوق الخضار المركزي بالكعكية
"الحربي": مكتب إشرافي مزوّد بكاميرات مراقبة للرصد على مدار الساعة

مكة.. إعادة تأهيل وصيانة أرضيات البيع بسوق الخضار المركزي بالكعكية

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، إعادة تأهيل وصيانة أرضيات صالات بيع الخضراوات والفواكه بالسوق المركزي في الكعكية.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، حرص أمانة العاصمة المقدّسة على الحفاظ على سلامة مرتادي السوق، مشيراً إلى أن خطوة إعادة تأهيل وصيانة أرضيات بيع الخضراوات والفواكه في السوق المركزي بالكعكية تأتي بالتعاون مع مستثمر السوق.

وأشار "الحربي"، إلى وجود مكتب إشرافي مزوّد بكاميرات مراقبة لرصد سوق الخضار والفواكه المركزي على مدار الساعة، مبيناً أن الهدف هو التأكّد من نظافة المنشأة والنظافة الشخصية للعاملين فيها؛ وذلك من خلال إلزام الجميع بالمستلزمات الصحية التي تضمن الوقاية من الأمراض الوبائية بما فيها حيث يستمر عمل المكتب في السوق على مدار الساعة.

وتشهد السوق إقبالاً كبيراً من قِبل أهالي العاصمة المقدّسة رغبة منهم في التسوّق والحصول على احتياجاتهم من الفواكه والخضراوات وذلك لتوفير المتطلبات التي يحتاج إليها المستهلك من الأصناف المتنوعة والمتوافرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مؤتمر صحفي لوزير الصحة الروسي ومدير مركز "غامالي" للحديث عن أول لقاح ضد فيروس كورونا

مؤتمر صحفي لوزير الصحة الروسي ومدير مركز "غامالي" للحديث عن أول لقاح ضد فيروس كورونا

أول لقاح لفيروس كورونا في العالم

أول لقاح لفيروس كورونا في العالم

كيف دفعهم فيروس كورونا إلى الإبداع؟

كيف دفعهم فيروس كورونا إلى الإبداع؟

كوريا الجنوبية: 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية: 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية