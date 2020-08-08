أخبار عاجلة

وزير التجارة يعتمد اللوائح المنظمة لمهنة التقييم في المملكة -
"هلال الباحة" يشارك في بطولتي الاتحاد السعودي للدراجات‎ -
سلطنة عمان: إجمالي إصابات "كورونا" 82,299 حالة -
"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً -
أهالي العزيين بهروب ينشدون بئرًا ارتوازيًّا وتمديدات تُنهي معاناتهم -
النفط يرتفع بعد تراجع المخزونات.. برنت: 45.02 دولار للبرميل -
"فورين بوليسي" تُشَرِّح جثة الاقتصاد التركي: أردوغان أخفى كارثة داخل دهاليز البنوك -
المملكة تستضيف الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان -
سبيماكو الدوائية تُحقق إيرادات تجاوزت 800 مليون ريال في النصف الأول من 2020 -
دراسة: الاستخدام اليومي لغسول الفم يقلل خطر الإصابة بـ"كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ملياردير برازيلي ينشئ مصنعًا لإنتاج لقاح كورونا في بلاده

Print
ملياردير برازيلي ينشئ مصنعًا لإنتاج لقاح كورونا في بلاده ملياردير برازيلي ينشئ مصنعًا لإنتاج لقاح كورونا في بلاده
30 مليون جرعة شهريًّا.. بتعاون مركز بحث برازيلي مع جامعة أكسفورد

ملياردير برازيلي ينشئ مصنعًا لإنتاج لقاح كورونا في بلاده

تعتزم مؤسسة الملياردير البرازيلي جورجي ليمان ومؤسسات تجارية أخرى؛ تمويل بناء مصنع لإنتاج لقاح لمرض كورونا المستجد كوفيد-19، تطوره جامعة أكسفورد وشركة الأدوية أسترا زينيكا.

وقالت مؤسسة ليمان في بيان يوم الجمعة: إن تكلفة المصنع 100 مليون ريال برازيلي (18 مليون دولار)، وسيتم التبرع به لأهم مختبر للبحوث والتطوير في مجال الطب الحيوي في البرازيل وهو مؤسسة أوسوالدو كروس، المعروفة أيضًا باسم فيوكروس.

وقالت إن المصنع سيكون جاهزًا لإنتاج 30 مليون جرعة لقاح شهريًّا اعتبارًا من بداية عام 2021.

ويقترب عدد وفيات كوفيد-19 بالبرازيل من 100 ألف حالة، في أسوأ تفشٍّ لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

وترى البرازيلية أن اللقاح البريطاني هو أبرز اللقاحات الواعدة التي يطورها الباحثون في أنحاء العالم.

ويجري اختبار لقاح أكسفورد-أسترا زينيكا على متطوعين برازيليين في دراسة تقودها الجامعة الاتحادية في ساو باولو وتمولها أيضًا مؤسسة ليمان. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هاتفياً/ أحمد عامر: الملفت للنظر إهتمام الدولة والحكومة للإجراءات الإحترازية على أعلى مستوى

هاتفياً/ أحمد عامر: الملفت للنظر إهتمام الدولة والحكومة للإجراءات الإحترازية على أعلى مستوى

مؤتمر صحفي لوزير الصحة الروسي ومدير مركز "غامالي" للحديث عن أول لقاح ضد فيروس كورونا

مؤتمر صحفي لوزير الصحة الروسي ومدير مركز "غامالي" للحديث عن أول لقاح ضد فيروس كورونا

بيروت إلى أين.. استقالة الحكومة ومظاهرات لا تهدأ

بيروت إلى أين.. استقالة الحكومة ومظاهرات لا تهدأ

أول لقاح لفيروس كورونا في العالم

أول لقاح لفيروس كورونا في العالم

شبكة عيون الإخبارية