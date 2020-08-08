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الصحة اللبنانية: هناك أكثر من 60 مفقودًا جراء انفجار بيروت

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الصحة اللبنانية: هناك أكثر من 60 مفقودًا جراء انفجار بيروت الصحة اللبنانية: هناك أكثر من 60 مفقودًا جراء انفجار بيروت
آخر إحصائية: عدد الضحايا 154 فيما تجاوز الجرحى 5 آلاف

الصحة اللبنانية: هناك أكثر من 60 مفقودًا جراء انفجار بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، أن هناك أكثر من 60 مفقودًا جراء الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، وأسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا والأضرار المادية.

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أعلن أمس في آخر إحصائية؛ ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 154، فيما تجاوز عدد الجرحى 5 آلاف.

وتعد هذه الحصيلة قابلة للارتفاع مع توسع أعمال البحث ورفع الأنقاض في موقع الانفجار.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أمس بأنه تم استقدام آليات ومعدات إضافية وكلاب مدربة إلى موقع الانفجار، في مسعى من فرق البحث للعثور على المفقودين.

وأعلن محافظ مدينة بيروت في وقت سابق أن 300 ألف شخص أصبحوا بلا مأوى بعد الانفجار، فيما أكدت الهيئة العليا للإغاثة أمس في تقدير أولي؛ تضرر 8 آلاف وحدة سكنية في العاصمة.

المصدر: أ ف ب+ RT

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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