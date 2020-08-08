شاهد.. جولات رقابية على أسواق الماشية والتمور بشقراء وتشجير "غسلة"

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جهود لـ"الزراعة" خلال إجازة العيد تتواصل للحفاظ على سلامة المنتجات

كثف مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء، جهوده خلال إجازة عيد الأضحى من خلال عمل جولات رقابية على منتجات التمور، وجولات بيطرية على أسواق الماشية، إضافة إلى تجهيز روضة غسلة للتشجير بالتعاون مع فرع المياه.

وتفصيلاً: قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء ضمن جهوده في زيادة الغطاء النباتي وتشجير الروضات بالتعاون مع فرع خدمات المياه بالمحافظة؛ عمل حفر بروضة غسلة بالقرائن؛ استعداداً لتشجيرها بشهر أكتوبر المقبل.

وفي سعي المكتب للحفاظ على سلامة المنتجات الزراعية كلف عددًا من المراقبين بأخذ عينات من تمور المزارع المعدة للتسويق للتأكد من خلوها من المبيدات.

وكان الإرشاد البيطري بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بشقراء قد نظم جولات رقابية توعوية خلال أيام عشر ذي الحجة؛ للتوعية بأهم الشروط والضوابط التي يجب الاهتمام بها لاختيار الأضحية، وكانت تحت شعار "أضحيتي"، نفذ خلالها الأطباء البيطريون جولات على أسواق الماشية والمسالخ وأماكن بيع الأعلاف، لتعريف المواطنين بأساسيات اختيار الأضحية ورفع الوعي البيطري لدى البائعين.

يُذكر أن تلك الأعمال جاءت بتضافر منسوبي مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بشقراء، وبإشراف مباشر من مدير المكتب المهندس هليل الكرشمي، وبمتابعة مستمرة من محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي الذي يولي دعمه واهتمامه بشؤون البيئة والزراعة بالمحافظة.