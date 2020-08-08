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انتخابات شيوخ مصر-مريم محمد”مراقب لإنتخابات مجلس الشيوخ“والحديث عن متابعة سير العملية الإنتخابية أمس
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 12:16 مساءً
انتخابات شيوخ مصر - إنتخابات مجلس الشيوخ وكيف يتابعها المراقبون من الشباب؟
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 12:16 مساءً
القوات المسلحة تواصل تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالتعاون مع الداخلية في يومها الثاني
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 12:16 مساءً
النفط يرتفع بعد تراجع المخزونات.. برنت: 45.02 دولار للبرميل
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 12:12 مساءً
"فورين بوليسي" تُشَرِّح جثة الاقتصاد التركي: أردوغان أخفى كارثة داخل دهاليز البنوك
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 12:12 مساءً
المملكة تستضيف الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 12:12 مساءً
سبيماكو الدوائية تُحقق إيرادات تجاوزت 800 مليون ريال في النصف الأول من 2020
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 12:12 مساءً
دراسة: الاستخدام اليومي لغسول الفم يقلل خطر الإصابة بـ"كورونا"
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 12:12 مساءً
خلال أغسطس.. "المواصفات السعودية" تنظم "6" برامج تدريبية عن بُعد
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 12:12 مساءً
إقبال الناخبين على لجان الاقتراع بدائرة التبين جنوب القاهرة
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 12:11 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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Mbc مصر
مهيب عبد الهادي: بيراميدز الأقرب لرمضان صبحي حتى الآن
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Mbc مصر
السبت 08 أغسطس 2020 12:15 صباحاً
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