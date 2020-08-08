أخبار عاجلة

انتخابات شيوخ مصر-مريم محمد”مراقب لإنتخابات مجلس الشيوخ“والحديث عن متابعة سير العملية الإنتخابية أمس -
انتخابات شيوخ مصر - إنتخابات مجلس الشيوخ وكيف يتابعها المراقبون من الشباب؟ -
القوات المسلحة تواصل تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالتعاون مع الداخلية في يومها الثاني -
النفط يرتفع بعد تراجع المخزونات.. برنت: 45.02 دولار للبرميل -
"فورين بوليسي" تُشَرِّح جثة الاقتصاد التركي: أردوغان أخفى كارثة داخل دهاليز البنوك -
المملكة تستضيف الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان -
سبيماكو الدوائية تُحقق إيرادات تجاوزت 800 مليون ريال في النصف الأول من 2020 -
دراسة: الاستخدام اليومي لغسول الفم يقلل خطر الإصابة بـ"كورونا" -
خلال أغسطس.. "المواصفات السعودية" تنظم "6" برامج تدريبية عن بُعد -
إقبال الناخبين على لجان الاقتراع بدائرة التبين جنوب القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مانشستر سيتي يقصي ريال مدريد من ربع نهائي دوري الأبطال

Print
يضرب موعدًا مع ليون الفرنسي الفائز على يوفنتوس

مانشستر سيتي يقصي ريال مدريد من ربع نهائي دوري الأبطال

تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بتكرار فوزه على ضيفه ريال مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف مساء أمس الجمعة في إياب ثُمن النهائي للمسابقة، وذلك في اللقاء الذي احتضنه ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر.

وسجّل لمانشستر سيتي الدولي رحيم ستيرلينغ 9، والدولي غابرييل جيسوس 68، فيما وقّع على هدف ريال مدريد الوحيد كريم بنزيمة 28.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو بتفوق فريق مانشستر سيتي بالنتيجة ذاتها (2-1).

وفي المباراة الثانية فشل يوفنتوس في التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بالرغم من فوزه على ليون الفرنسي بنتيجة (2-1) في إياب دور الـ16 من المسابقة.

أحرز ممفيس ديباي هدف ليون في الدقيقة الـ12 من ركلة جزاء، فيما سجل كريستيانو رونالدو هدفَي السيدة العجوز بالدقيقة الـ43 من ركلة جزاء والـ60.

وتأهل ليون للدور ربع النهائي رغم تعادل الفريقين بنتيجة (2-2) في مجموع المباراتَيْن، إلا أن الفريق الفرنسي استفاد من فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة (1-0).

وسيواجه مانشستر سيتي في ربع النهائي بالبطولة فريق أولمبيك ليون في مدينة لشبونة البرتغالية.

مانشستر سيتي يقصي ريال مدريد من ربع نهائي دوري الأبطال

مانشستر سيتي يقصي ريال مدريد من ربع نهائي دوري الأبطال

مانشستر سيتي يقصي ريال مدريد من ربع نهائي دوري الأبطال

مانشستر سيتي ريال مدريد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
النفط يرتفع بعد تراجع المخزونات.. برنت: 45.02 دولار للبرميل

النفط يرتفع بعد تراجع المخزونات.. برنت: 45.02 دولار للبرميل

"فورين بوليسي" تُشَرِّح جثة الاقتصاد التركي: أردوغان أخفى كارثة داخل دهاليز البنوك

"فورين بوليسي" تُشَرِّح جثة الاقتصاد التركي: أردوغان أخفى كارثة داخل دهاليز البنوك

المملكة تستضيف الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان

المملكة تستضيف الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان

سبيماكو الدوائية تُحقق إيرادات تجاوزت 800 مليون ريال في النصف الأول من 2020

سبيماكو الدوائية تُحقق إيرادات تجاوزت 800 مليون ريال في النصف الأول من 2020

شبكة عيون الإخبارية