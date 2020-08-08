"سدايا" توفِّر سحابة حكومية تستضيف أكثر من 100 مركز بيانات بالسعودية

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تسمى "ديم" وتُدار بكوادر سعودية تعمل على مدار الساعة

وفَّرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ممثلة بمركز المعلومات الوطني حلولاً تقنية رائدة لجميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وذلك عبر أكبر سحابة من نوعها في الشرق الأوسط "ديم".

وتقدِّم منصة "دايم" أصولاً تقنية لجميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية؛ للاستفادة منها بشكل لحظي ومباشر؛ إذ تنشئ "ديم" الأصول الرقمية، وتقوم بهندستها وتشغيلها وتقديمها لعملائها عن طريق سوق رقمية واحدة، يسهل للجميع الوصول إليها.

وتعمل "ديم" على تحقيق هدفها الرئيس في توحيد الجهود التقنية والاستغلال الأمثل للأصول التقنية، إضافة إلى ترشيد الإنفاق، وزيادة الفاعلية، والمساعدة في تمكين الجهات للتحول الرقمي، وسرعة توفير الخدمات والأصول الرقمية تحت مظلة واحدة لرفع المستوى الأمني للخدمات التقنية المقدمة.

وتستضيف السحابة الحكومية حتى الآن 101 مركز بيانات في مختلف مناطق السعودية، تابعة لـ 56 جهة تم تمكينها للاستفادة من خدمات "ديم"، وتعمل بشكل ذاتي على تقديم خدماتها للجهات من خلال السوق السحابية الخاصة بـ"ديم".

وتُدار "ديم" عبر كوادر سعودية، تعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم والمساندة عن طريق قنوات اتصال مختلفة؛ إذ تقدم أكثر من 30 خدمة من خلال أربعة مسارات خدمية رئيسة، هي: خدمات البنية التحتية التي توفر خوادم سحابية افتراضية بشكل آلي، يتيح للمستخدم إمكانية الاستفادة منها، وزيادة الموارد وتقليلها بشكل لحظي دون الحاجة لشراء الأجهزة وتركيبها في مراكز البيانات وما يلحق ذلك من عناء. كما تشمل خدمات الحوسبة والشبكات، وخدمات التخزين الافتراضية. ويقوم المستخدم بالتحكم الكامل بأنظمة التشغيل والأنظمة الوسيطة والبرامج. كما تقدم خدمات المنصات التي تتضمن أدوات وبيئات تطوير، تتيح للمستخدمين الاستفادة القصوى منها بأسرع وقت لتطوير تطبيقاتها وأنظمتها، إلى جانب خدمات الحوسبة والشبكات والتخزين، وتوفير بيئات وأدوات التطوير للمستخدم، وتُدار من "ديم"، إضافة إلى الأنظمة الوسيطة، على أن يتبقى للعميل مسؤولية تطوير البرامج وإدارتها.

إلى هذا، تقدم المنصة في مسارها الخدمي الثالث خدمات البرامج التي تعد خدمات سحابية تدار بشكل كامل من فريق "ديم"، وتكون مسؤولية "ديم" إدارة البنية التحتية والأنظمة الوسيطة والبرامج، على أن يتمتع العميل باستخدام الخدمة فقط، مثل خدمة بريد ديم الإلكتروني. وتوفر في مسارها الخدمي الرابع خدمات احترافية، تنقسم إلى أربع خدمات، تشمل خدمات نقل مراكز البيانات، خدمات الاستشارات التقنية، خدمات التدريب والخدمات المدارة.الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا