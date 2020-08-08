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"الأرصاد" تنبه عسير وجازان : أمطار رعدية ورياح وتدن في مدى الرؤية

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تشمل عدداً من المحافظات.. وتستمر حتى الثانية من صباح السبت

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهين جديدين، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقتي عسير وجازان

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة عسير تشهد استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الافقية، وتشمل الحالة ابها وخميس مشيط ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة جازان أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الافقية، وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والدائر والدرب والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصبيا وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح السبت.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أمطار الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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