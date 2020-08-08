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"بلدية المسارحة" عن غرق الغصينية: نعمل على حلول دائمة لتصريف المياه

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"بلدية المسارحة" عن غرق الغصينية: نعمل على حلول دائمة لتصريف المياه "بلدية المسارحة" عن غرق الغصينية: نعمل على حلول دائمة لتصريف المياه
قالت إنها تقوم بنزح المياه من أمام المنازل بشكل مستمر عند هطول الأمطار

أوضحت بلدية محافظة أحد المسارحة أن الحزام الدائري نفذ منذ زمن وعند تنفيذه على حافة وادي خلب، تم مراعاة منسوب جريان المياه بالوادي وعمل مزلقانات لحماية المحافظة من أخطار السيول.

وكشفت البلدية أنه بالنسبة للأحياء المنخفضة و القريبة من الحزام الدائري والتي تتأثر بتجمع مياه الأمطار" فإن البلدية تقوم بنزح تجمعات المياه أمام المنازل بشكل مستمر عند هطول الأمطار" وسيتم عمل حلول دائمة لتصريف تجمعات مياه الأمطار بهذه المواقع .

وناشد سكان حي الغصينية بمحافظة أحد المسارحة جنوب منطقة جازان الجهات المعنية التدخل سريعاً لإنهاء معاناتهم مع الحزام الدائري الذي يرتفع عن المنازل بأمتار عدة، ويحتجز المياه داخله؛ لترتد على المنازل المجاورة، وتتسبب في غرقها.

وأكد السكان أن المنازل القريبة من الحزام تعاني تجمعات المياه التي غمرتها بكميات كبيرة يوم أمس؛ ما تسبب في معاناة كبيرة، ويكون ذلك بشكل متكرر منذ سنوات عدة.

ورصدت مشاهد مصورة معاناة السكان في ظل ارتفاع عبّارة التصريف عن تجمعات المياه بأمتار عدة، وصِغَر حجمها؛ ما يتسبب في طول مدة التصريف، وبعد نزول ارتفاع المياه عن مستوى العبارة تظل التجمعات كبيرة في المنازل وما حولها.

شاهد.. "حزام دائري" يحاصر "غصينية أحد المسارحة" ويُغرق المنازل سيول أمطار جازان أحد المسارحة بلدية أحد المسارحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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