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أهالي "النشيفة" بالوجه حول انقطاعات الكهرباء: غطّاسات المزارع احترقت

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أهالي "النشيفة" بالوجه حول انقطاعات الكهرباء: غطّاسات المزارع احترقت أهالي "النشيفة" بالوجه حول انقطاعات الكهرباء: غطّاسات المزارع احترقت

أهالي

عبَّر عدد من أهالي قرية النشيفة بمحافظة الوجه بمنطقة تبوك عن استيائهم من تردي خدمة الكهرباء، إضافة إلى تكرار انقطاعها ليلاً ونهارًا.

ومن جانبه قال المواطن شكري سالم أبو شامة لـ "سبق"، وهو من أهالي القرية، إنهم بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة، واحتياجهم الشديد للكهرباء لمواجهة موجة الحر ، يفاجَؤون بالانقطاع المتكرر للكهرباء.

فيما أشار المواطن حماد محمد إلى أن تأثير الانقطاعات المتكررة وصل إلى احتراق "غطّاسات" المزارع الخاصة بهم.

وطالب أهالي القرية بضرورة النظر لوضعهم، وسرعة التحرك للوقوف على المشكلة التي تؤرقهم.انقطاع الكهرباء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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