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"الداخلية في أسبوع".. نجاحات متواصلة في كافة المناطق.. هنا التفاصيل

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"الداخلية في أسبوع".. نجاحات متواصلة في كافة المناطق.. هنا التفاصيل "الداخلية في أسبوع".. نجاحات متواصلة في كافة المناطق.. هنا التفاصيل
"المدني" ينقذ أكثر من (٦٩٨) شخصاً وتواصل الجهود الوقائية لمواجهة

حققت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال أسبوع، نجاحاً في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر" بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية للدورة رقم (٦٤) لحملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية من خريجي هذا العام ١٤٤١ه.

وتضمن الفيديو أن مراكز القيادة والتوجيه بمديريات الدفاع المدني بمناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، جازان، الباحة) تتمكن من إنقاذ أكثر من (٦٩٨) شخصاً، وإخلاء (٧٧) شخصاً و(١١) أسرة، وإيواء (٦٣٣) شخصاً، و(٣) أسر، جراء الأمطار والسيول التي شهدتها تلك المناطق، وذلك خلال الفترة من ٥ إلى ١٤ ذي الحجة ١٤٤١ه.

واستعرض الفيديو مواصلة رجال الأمن في مناطق المملكة جهودهم في متابعة تطبيق (البروتوكولات) الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وإيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة.

كما استعرض الفيديو أن القوات الخاصة للأمن البيئي حددت هوية الأشخاص الذين تم تداول مقطع فيديو عن قيامهم بإيذاء سلاحف على أحد شواطئ محافظة أملج بمنطقة تبوك، ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم، مهيبة بالجميع استشعار المسؤولية الوطنية باتجاه حماية البيئة والحياة الفطرية.

وأشار إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني أطلقت حملة إعلامية توعوية لرفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة للجميع وتوخي الحذر من أخطار السيول تزامناً مع الحالة المطرية التي تمر بها بعض مناطق المملكة.

وتضمن الفيديو استقبال المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة (٩١١) بمنطقة مكة المكرمة (٢١٠٥٩٤) مكالمة خلال الأسبوع الماضي، بمعدل (٣٠٠٨٤) اتصالاً لكل يوم منوهاً أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات قبضت على شخص قام بتعاطي مواد مخدرة وتوثيق ذلك ونشره على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.وزارة الداخلية الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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