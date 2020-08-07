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استقالة تريسي شمعون سفيرة لبنان في الأردن

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استقالة تريسي شمعون سفيرة لبنان في الأردن استقالة تريسي شمعون سفيرة لبنان في الأردن

جى بي سي نيوز :- أعلنت تريسي شمعون استقالتها من منصبها كسفيرة لبنان في المملكة الاردنية، اعتراضاً على الإهمال الذي أدى الى انفجار بيروت.

وقالت : “على الجميع أن يرحلوا بسبب هذا الاهمال الشامل”.

واضافت “علاقتي بالرئيس ميشال عون تاريخية ووالدي الشهيد داني شمعون وقف الى جانبه في السابق، وتعييني في الاردن لم يكن فقط بسببه بل بسبب جلالة الملك عبدالله الذي تربطه بجدّي علاقات تاريخية وصداقات” ، وفق ام تي في اللبنانية . 

وتابعت شمعون “افتخر انني اشرفت على مساعدات من المملكة الاردنية ومن جلالة الملك عبدالله وهي تصل الى لبنان اليوم “، مضيفة “انا ابكي وجعاً على وطني بفضل ما يحصل اليوم وهذا الكم من الفساد والاهمال الحاصل”.

ودعت الى انتخابات نيابية مبكرة على اساس قانون انتخابي جديد.

 

جي بي سي نيوز

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