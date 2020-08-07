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دراسة تحذر: الأكثر استهلاكاً للأرز يواجهون خطر الإصابة بأمراض قاتلة

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دراسة تحذر: الأكثر استهلاكاً للأرز يواجهون خطر الإصابة بأمراض قاتلة دراسة تحذر: الأكثر استهلاكاً للأرز يواجهون خطر الإصابة بأمراض قاتلة
تقديرات محلية كشفت أن الفرد السعودي يستهلك نحو 45 كلج سنوياً

دراسة تحذر: الأكثر استهلاكاً للأرز يواجهون خطر الإصابة بأمراض قاتلة

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول الكثير من الأرز يزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب بسبب الزرنيخ الطبيعي الموجود فيه، حيث وجدت الدراسة أن الأكثر استهلاكاً للأرز يواجهون زيادة في خطر الوفاة بسبب أمراض لها علاقة بالقلب والأوعية الدموية مقارنة بغيرهم.

وتفصيلاً، أوضحت تقارير بريطانية أن المادة الكيميائية الموجودة في الأرز تتجمع بشكل طبيعي، وهو ما يسبب الأمراض والسرطانات المرتبطة بالنظام الغذائي وأمراض الكبد، وفي الحالات الخطيرة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

وتشير التقديرات العالمية إلى أن الزرنيخ الموجود في الأرز هو المسؤول عن أكثر من 50 ألف حالة وفاة مبكرة، والتي يمكن تجنبها سنوياً.

ويتواجد الزرنيخ بشكل طبيعي في التربة، ويزداد في الأماكن التي يتم فيها استخدام مبيدات الأعشاب التي تحتوي على الزرنيخ فضلاً عن ذلك، حذرت دراسة جديدة من أن ارتفاع درجات الحرارة بسبب الاحتباس الحراري قد يتسبب في تضاعف كمية الزرنيخ في الأرز ثلاث مرات بحلول نهاية القرن الحالي.

ووفقاً لتقديرات محلية يستهلك الفرد السعودي الواحد من الأرز في العام بحوالي 45 كيلو جراماً حيث يصل حجم استيراد الأرز في إلى مليون و500 ألف طن سنوياً، يستهلك منها السعوديون في شهر رمضان وحده 260 ألف طن بمعدل 9 آلاف طن من الأرز يومياً تقريباً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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