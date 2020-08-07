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عذبوه وحرقوا جثته.. أسرة تتخلص من شاب عاشر ابنتهم دون زواج في ساعة شيطان
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 12:04 مساءً
صياد صور لحظة انفجار مرفأ بيروت من البحر
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 12:01 مساءً
الاردن ..اعلان نتائج التوجيهي السبت
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 12:00 مساءً
كارثة بيروت: ما حصب قد يضاعف القلق وخوف الليل لدى الأولاد
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 11:56 صباحاً
عجول وخرفان وديوك رومي .. "وليمة انتخابية" تثير غضب المصريين
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 11:55 صباحاً
هاتفياً/ أحمد عامر: الملفت للنظر إهتمام الدولة والحكومة للإجراءات الإحترازية على أعلى مستوى
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 11:55 صباحاً
انتخابات شيوخ مصر - وزيرة الصحة تترأس غرفة الأزمات والطوارئ لخطة التأمين الطبي لانتخابات الشيوخ
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 11:55 صباحاً
حسين عادل ”مراقب لإنتخابات مجلس الشيوخ“: الشباب أكثر الفئات المشاركة أمس في إنتخابات مجلس الشيوخ
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 11:54 صباحاً
انتخابات شيوخ مصر - هاتفياً/مساعد وزير التنمية المحلية يوضح مدى سير متابعة انتخابات مجلس الشيوخ
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 11:54 صباحاً
هاتفياً/د.أكرام بدر الدين: المشاركة من جانب المواطنين المصرين أمر مهم في انتخابات مجلس الشيوخ
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الأربعاء 12 أغسطس 2020 11:54 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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دوري ابطال أوروبا.. توقعات لإياب دور الـ16
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cnn arabic
الجمعة 07 أغسطس 2020 09:41 مساءً
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