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"مدني ميسان" ينقذ مواطنًا خمسينيًّا بعد سقوطه من منحدر جبلي وعر بالسحن بني سعد

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ترجلت الطواقم لمسافة 3 كم بسبب وعورة المنطقة

نجحت فِرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة ميسان في إنقاذ مواطن؛ سقط من قمة منحدر جبلي وعر بالسحن بني سعد.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغًا اليوم الجمعة، يفيد بسقوط شخص من منحدر جبلي.

وقال: "على الفور جرى تحريك فِرق الإنقاذ والمعدات المساندة لموقع الحادث، وبالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن سقوط مواطن في العقد الخامس من العمر من منحدر جبلي شديد الوعورة، يبعد نحو 3 كم عن آخر نقطة يمكن أن تصل إليها الآليات؛ فترجل رجال الإنقاذ، وتم الوصول إلى الشخص الذي اتضح إصابته إصابة متوسطة؛ وقُدمت له الإسعافات الأولية، وتم إنقاذه بواسطة حمله على نقالة، واختيار الطريق الأنسب رغم شدة وعورة المنطقة؛ وذلك مراعاة للحالة الصحية للمصاب، وتم تسليمه للهلال الأحمر لنقله لأقرب مستشفى".

الدفاع المدني الطائف محافظة ميسان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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