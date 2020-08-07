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الاتحاد المصري يؤكد: ليس من حق أي نادٍ الاعتراض على قرارات لجنة الحكام

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الاتحاد المصري يؤكد: ليس من حق أي نادٍ الاعتراض على قرارات لجنة الحكام الاتحاد المصري يؤكد: ليس من حق أي نادٍ الاعتراض على قرارات لجنة الحكام
بعد اعتراض البورسعيدي على حكم مواجهته أمام

الاتحاد المصري يؤكد: ليس من حق أي نادٍ الاعتراض على قرارات لجنة الحكام

قال الاتحاد المصري لكرة القدم إنه يجدد ثقته الكاملة في قرارات لجنة التحكيم ورفضه التام التدخل في اختصاصاتها.

ذكر اتحاد الكرة المصري في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، الجمعة: "نؤكد على ثقتنا الكاملة في حكام كرة القدم المصريين، ونؤكد أن لجنة الحكام هي الوحيدة المنوط بها تعيين الحكام لإدارة كافة المباريات المحلية، وليس من حق أي ناد الاعتراض على ذلك أو المطالبة بعكس ذلك".

وشدد الاتحاد على أن أي خروج عن هذه القواعد سيعرض أصحابه للمساءلة وفق اللوائح المنظمة للمسابقات والانضباط.

كانت بعض الأندية قد طالبت بعدم اختيار حكام لإدارة المباريات خلال الساعات الماضية، ومن بينها المصري البورسعيدي اعتراضًا على بعض قرارات الحكم محمد عادل، الذي أدار لقاء الفريق مع الزمالك أمس الخميس.الاتحاد المصري لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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