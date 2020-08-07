بمتابعة من أمير عسير.. محافظ محايل يقف على المواقع المتضررة من الأمطار

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شاهد الجهود المبذولة لمعالجة الأضرار الناتجة عن الحالة المطرية

بمتابعة مباشرة من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، وقف محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، على عدد من المواقع المتضررة بفعل الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة والمراكز التابعه لها.

وفي التفاصيل: اطمأنّ الفلقي على عمل الجهات المختصة لمواجهة الأمطار التي هطلت بشكل كثيف على المحافظة، ووقف المحافظ ميدانيًّا على جريان السيول بعدد من المواقع بحضور الجهات المختصة.

وقال "الفلقي" إن أمير منطقة عسير يتابع تفاصيل التقلبات الجوية التي تشهدها جميع أنحاء المنطقة، ويؤكد على أهمية العمل على معالجة جميع الأضرار وتهيئة الطرق ومعالجة كل الملاحظات الحالية، إلى جانب متابعة سير أعمال جميع الجهات الحكومية؛ الأمنية منها والخدمية.