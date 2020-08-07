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رقم قياسي جديد.. لأكبر لاعب في العالم في موسمه الـ35

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رقم قياسي جديد.. لأكبر لاعب في العالم في موسمه الـ35 رقم قياسي جديد.. لأكبر لاعب في العالم في موسمه الـ35
عمره 53 عامًا ويشارك أساسيًّا

رقم قياسي جديد.. لأكبر لاعب في العالم في موسمه الـ35

سجل الياباني كازويوشي ميورا، مهاجم فريق يوكوهاما، رقمًا قياسيًّا عالميًّا جديدًا كأكبر اللاعبين سنًّا في ملاعب كرة القدم، يشارك في مباراة ضمن مسابقة الكأس للمحترفين.

ولعب ميورا (53 عامًا) في التشكيلة الأساسية لفريقه أمام مضيفه ساغان توسو (0-1)، في المباراة التي جمعتهما ضمن مرحلة المجموعات لكأس اليابان للمحترفين، واستبدل في الدقيقة 63 من زمن اللقاء.

ووقع ميورا عقدًا مع فريق يوكوهاما لمدة موسم واحد، في بداية العام 2020، ليخوض بذلك موسمه الـ35 في مسيرته الاحترافية التي بدأت في عام 1986.

واستهل كازويوشي ميورا مشواره مع الياباني في عام 1990، وشارك معه في 1998، ودافع عن ألوان "الساموراي" في 89 مباراة، أحرز خلالها 55 هدفًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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