أخبار عاجلة

عذبوه وحرقوا جثته.. أسرة تتخلص من شاب عاشر ابنتهم دون زواج في ساعة شيطان -
صياد صور لحظة انفجار مرفأ بيروت من البحر -
الاردن ..اعلان نتائج التوجيهي السبت -
كارثة بيروت: ما حصب قد يضاعف القلق وخوف الليل لدى الأولاد -
عجول وخرفان وديوك رومي .. "وليمة انتخابية" تثير غضب المصريين -
هاتفياً/ أحمد عامر: الملفت للنظر إهتمام الدولة والحكومة للإجراءات الإحترازية على أعلى مستوى -
انتخابات شيوخ مصر - وزيرة الصحة تترأس غرفة الأزمات والطوارئ لخطة التأمين الطبي لانتخابات الشيوخ -
حسين عادل ”مراقب لإنتخابات مجلس الشيوخ“: الشباب أكثر الفئات المشاركة أمس في إنتخابات مجلس الشيوخ -
انتخابات شيوخ مصر - هاتفياً/مساعد وزير التنمية المحلية يوضح مدى سير متابعة انتخابات مجلس الشيوخ -
هاتفياً/د.أكرام بدر الدين: المشاركة من جانب المواطنين المصرين أمر مهم في انتخابات مجلس الشيوخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

يعلن حالة الطوارئ في ولاية كونيتيكت بسبب العاصفة "إيسياس"

Print
ترامب يعلن حالة الطوارئ في ولاية كونيتيكت بسبب العاصفة "إيسياس" يعلن حالة الطوارئ في ولاية كونيتيكت بسبب العاصفة "إيسياس"
لاتخاذ تدابير الطوارئ لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات

ترامب يعلن حالة الطوارئ في ولاية كونيتيكت بسبب العاصفة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ، حالة الطوارئ في ولاية كونيتيكت، وأمَر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب ظروف الطوارئ الناجمة عن العاصفة الاستوائية "إيسياس".

ويسمح إعلان الرئيس لوزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ للسكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة وتدابير الطوارئ لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة العامة والسلامة العامة، وتقليل أو تجنب خطر وقوع كارثة في جميع مقاطعات كونيتيكت الثمانية.

كما يخول الإعلان وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية، بتحديد وتعبئة وتوفير المعدات حسب تقديرها، وتوفير المعدات والموارد اللازمة للتخفيف من آثار الطوارئ بتمويل اتحادي بنسبة 75%.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"ترامب" عن اختيار "بايدن" لـ"هاريس" نائبة له: الأكثر لؤمًا وفظاعة بالشيوخ

"ترامب" عن اختيار "بايدن" لـ"هاريس" نائبة له: الأكثر لؤمًا وفظاعة بالشيوخ

"ترامب" عن اختيار "بايدن" لـ"هاريس" نائبة له: الأكثر لؤمًا وفظاعة بالشيوخ

"ترامب" عن اختيار "بايدن" لـ"هاريس" نائبة له: الأكثر لؤمًا وفظاعة بالشيوخ

دقائق الرعب في البيت الأبيض .. من أطلق النار على حراس ترامب ؟

دقائق الرعب في البيت الأبيض .. من أطلق النار على حراس ترامب ؟

إطلاق نار خارج البيت الأبيض .. وترامب يغادر مؤتمره الصحفي فجأة

إطلاق نار خارج البيت الأبيض .. وترامب يغادر مؤتمره الصحفي فجأة

شبكة عيون الإخبارية