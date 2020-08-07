أخبار عاجلة

عذبوه وحرقوا جثته.. أسرة تتخلص من شاب عاشر ابنتهم دون زواج في ساعة شيطان -
صياد صور لحظة انفجار مرفأ بيروت من البحر -
الاردن ..اعلان نتائج التوجيهي السبت -
كارثة بيروت: ما حصب قد يضاعف القلق وخوف الليل لدى الأولاد -
عجول وخرفان وديوك رومي .. "وليمة انتخابية" تثير غضب المصريين -
هاتفياً/ أحمد عامر: الملفت للنظر إهتمام الدولة والحكومة للإجراءات الإحترازية على أعلى مستوى -
انتخابات شيوخ مصر - وزيرة الصحة تترأس غرفة الأزمات والطوارئ لخطة التأمين الطبي لانتخابات الشيوخ -
حسين عادل ”مراقب لإنتخابات مجلس الشيوخ“: الشباب أكثر الفئات المشاركة أمس في إنتخابات مجلس الشيوخ -
انتخابات شيوخ مصر - هاتفياً/مساعد وزير التنمية المحلية يوضح مدى سير متابعة انتخابات مجلس الشيوخ -
هاتفياً/د.أكرام بدر الدين: المشاركة من جانب المواطنين المصرين أمر مهم في انتخابات مجلس الشيوخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وسط منافسة من الزين وديوب .. هدف قوميز الأجمل في الجولة 23

Print
وسط منافسة من الزين وديوب .. هدف قوميز الأجمل في الجولة 23 وسط منافسة من الزين وديوب .. هدف قوميز الأجمل في الجولة 23

وسط منافسة من الزين وديوب .. هدف قوميز الأجمل في الجولة 23

اختارت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أهداف الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، وأحمد الزين لاعب الرائد وديوب لاعب الشباب، ضمن أجمل 3 أهداف في الجولة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل جوميز هدفين في مباراة فريقه التي كسبها أمام النصر 4-1، الأربعاء، فيما تم اختيار هدفه الرابع الذي جاء من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك برادلي جونز حارس الأصفر الذي اكتفى بالنظر إليها.


فيما وقع اختيار اللجنة، على هدف السنغالي ديوب لاعب الشباب، الذي سجله في شباك الوحدة، بعد عدة تمريرات، واختتم به أهداف فريقه الثلاثة التي كسب بها الوحدة، فيما جاء هدف أحمد الزين الذي سجله في لقاء فريقه أمام ضمك، وانتهى بثلاثة أهداف دون رد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة" تحثّ على تحميل تطبيقيْ "تباعد" و"توكلنا" للسلامة من كورونا

"الصحة" تحثّ على تحميل تطبيقيْ "تباعد" و"توكلنا" للسلامة من كورونا

مجمع إرادة بالرياض: عبدالكريم المطيري من المشهود لهم بالمهنية والتعامل الإنساني مع المرضى ومحبوب من الجميع

مجمع إرادة بالرياض: عبدالكريم المطيري من المشهود لهم بالمهنية والتعامل الإنساني مع المرضى ومحبوب من الجميع

تفعيلًا لتحقيق مسيرة التحوّل.. "ليبارا السعودية" تعيّن "مرداد" رئيساً تنفيذياً

تفعيلًا لتحقيق مسيرة التحوّل.. "ليبارا السعودية" تعيّن "مرداد" رئيساً تنفيذياً

عقب تنبيه الأرصاد الماطر.. "مدني عسير" يدعو للتقيد بالتعليمات

عقب تنبيه الأرصاد الماطر.. "مدني عسير" يدعو للتقيد بالتعليمات

شبكة عيون الإخبارية