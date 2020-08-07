وصول أولى رحلات الجسر الجوي السعودي إلى لبنان

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‏‏⁧‫وصلت طائرتا إغاثة سعوديتين إلى لبنان، وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد أعلن‬⁩ عن تسيير جسر جوي سعودي إلى ⁧‫لبنان ‬⁩لمساعدة منكوبي الانفجار في ⁧‫مرفأ بيروت‬⁩.

وانطلقت اليوم طائرتان إغاثيتان من مطار الملك خالد الدولي تحملان أكثر من 120 طنًا من الأدوية والأجهزة والمحاليل والمستلزمات الطبية والإسعافية والخيام والحقائب الإيوائية والمواد الغذائية، يرافقها فريق مختص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها

مساعدة الأشقاء

وكان مركز الملك سلمان قد خصص بوابة إلكترونية لجمع التبرعات لمساعدة الأشقاء في ⁧‫لبنان ‬⁩لمواجهة آثار الانفجار في ⁧‫مرفأ بيروت‬⁩، عبر بوابة التبرع

إحصائية المتبرعين حتى الساعة 15:30

- مجموع التبرعات : 879836 ريال

- عدد المتبرعين : 2410